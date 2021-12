Rusia a anunțat marți, 14 decembrie, ca monitorizeaza o fregata a Franței care a intrat in Marea Neagra, in pline tensiuni dintre Moscova și țarile occidentale pe dosarul Ucraina. „Forțele și resursele Flotei Marii Negre au inceput sa monitorizeze activitațile fregatei marinei franceze, Auvergne”, a declarat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, citat de agențiile […] The post Rusia urmarește o fregata a Franței, dislocata pentru prima data in Marea Neagra first appeared on Ziarul National .