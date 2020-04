Stiri pe aceeasi tema

- Un rus a impuscat cinci persoane pe motiv ca faceau galagie noaptea sub ferestrele sale, a anuntat politia duminica, informeaza EFE. Tragedia a avut loc in micul oras Ielatma, in apropiere de Riazan, in centrul Rusiei, la 200 km sud-est de Moscova, in conditiile izolarii in case pentru a combate raspandirea…

- Autorul crimei din seara zilei de luni, din municipiul Bacau, nu a fost identificat iar procurorii Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau au deschis un dosar penal in rem.Victima este un tanar in varsta de 21 ani care a fost impuscat de mai multe ori in scara unui bloc de pe strada Alecu Russo,…

- Autoritațile au fost alertate de unul dintre locatarii imobilului, care a auzit mai multe focuri de arma. La fața locului au ajuns imediat polițiștii și medicii de pe ambulanța, care au incercat sa ii acorde tanarului primul ajutor, insa acesta era deja decedat.Se pare ca ar fi vorba despre reglarea…

- Un barbat din raionul Cimislia si-a ucis cu sange rece consateanul, cu care se afla in realtii ostile. Potrivit ofițerului de presa al IP Cimislia, Cristina Vicol, crima s-a produs duminica, 23 februarie.

- „Un barbat a fost impuscat de ofiteri inarmati in Streatham (sudul Londrei). In acest moment, se crede ca mai multe persoane au fost injunghiate. Circumstantele sunt cercetate; incidentul a fost declarat de natura terorista", a scris Politia Metropolitana pe pagina sa de Twitter. „Va rugam sa evitati…

- Judecatorii din regiunea Arhanghelsk, Federatia Rusa, au inceput sa examineze dosarul unui barbat, acuzat de canibalism. Potrivit presei locale, Eduard Seleznev, in varsta de 51 de ani, ar fi omorat trei persoane, dupa care le-ar fi mancat.