Rusia: Trei poeți încarcerați după ce au citit un text împotriva războiului! „Violat în arest” Un tribunal rus a dispus miercuri incarcerarea a trei tineri poeți care au participat la un moment artistic impotriva mobilizarii pentru a lupta in Ucraina, unul dintre ei susținand ca a fost violat de poliție in timpul arestarii sale, scrie AFP. Potrivit ONG-ului specializat OVD-Info, Artiom Kamardine, Egor Chtovba și Nikolai Daineko au fost arestați preventiv pentru doua luni. Potrivit sursei citate, aceștia sunt suspecți intr-o ancheta deschisa pentru “incitare la ura cu amenințare cu acte de violența”. Daca vor fi inculpați, ei ar putea fi condamnați la șase ani de inchisoare, in timp ce autoritațile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

