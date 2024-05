Europa rămâne îngropată în datorii Țarile europene sunt vulnerabile la șocuri cauzate de tensiunile geopolitice și de ratele ridicate ale dobanzilor, din cauza eșecului lor de a continua sa iși reduca datoria publica, a avertizat Banca Centrala Europeana. In analiza semestriala a stabilitații financiare, BCE a precizat ca multe guverne europene nu au revenit in totalitate asupra masurilor de sprijin […] The post Europa ramane ingropata in datorii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

