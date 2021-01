Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost arestate sambata in Rusia la manifestatii organizate in intreaga tara la apelul sustinatorilor opozantului Aleksei Navalnii, pentru a cere eliberarea lui, in pofida numeroaselor presiuni din partea autoritatilor, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Din Moscova la Vladivostok,…

- Un tribunal rus a condamnat-o vineri pe Kira Iarmis, purtatoarea de cuvant a opozantului rus Aleksei Navalnii - cea mai virulenta voce critica impotriva Kremlinului din tabara opozitiei ruse -, la noua zile de inchisoare pentru promovarea protestelor convocate pentru sambata in sprijinul militantului…

- Politia din Moscova a atentionat vineri ca orice manifestatie ilegala ”va fi reprimata”, cu o zi inainte de manifestatiile neautorizate anuntate in Rusia pentru sustinerea opozantului Aleksei Navalnii, plasat in arest, si pe care Kremlinul le-a calificat drept ilegale, potrivit AFP. Echipa opozantului…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al actualei puteri de la Kremlin, a declarat marti ca Administratia Penitenciarelor din Rusia s-a adresat unui tribunal pentru a cere incarcerarea lui pentru presupusa incalcare a termenilor unei sentinte, relateaza Reuters.

- Serviciul rus al Penitenciarelor l-a somat pe disidentul Aleksei Navalnii, aflat in Germania dupa atacul neurotoxic din august, sa revina pana marti in Rusia, in caz contrar riscand sa fie arestat pentru incalcarea termenilor unei sentinte cu suspendare.

- Rusia respinge concluziile unei anchete jurnalistice potrivit careia o celula din cadrul Serviciului federal rus de securitate FSB l-a otravit pe opozantul rus Aleksei Navalnii cu Noviciok si catalogheaza aceasta lectura drept „amuzanta”, relateaza Reuters.

- ”A venit timpul sa se dezvolte o noua strategie (impotriva Moscovei), in doua parti: rusii, care trebuie sa fie primiti si tratati foarte calduros de catre Uniunea Europeana, si statul rus, care trebuie sa fie tratat ca o banda de infractori care a preluat temporar puterea”, a pledat el vineri, intr-o…