Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de vanatoare ruse au fost trimise pentru a intercepta mai multe aeronave de recunoastere americane, in cursul unor incidente produse deasupra Marii Negre in ultimele 24 de ore, anunta autoritatile de la Moscova, anunța MEDIAFAX.Un avion de vanatoare Suhoi Su-27 a fost mobilizat vineri…

- Rusia a anuntat miercuri ca a finalizat primele studii clinice ale unui vaccin impotriva noului coronavirus testat pe oameni, urmand ca etapa studiilor clinice sa se incheie pana la sfarsitul lunii iulie, informeaza AFP. Realizate de Ministerul Apararii al Rusiei si de Centrul de Cercetari in Epidemiologie…

- Rusia a anuntat miercuri ca a finalizat primele studii clinice ale unui vaccin impotriva noului coronavirus testat pe oameni, urmand ca etapa studiilor clinice sa se incheie pana la sfarsitul lunii iulie, potrivit agerpres.. Realizate de Ministerul Apararii al Rusiei si de Centrul de Cercetari in Epidemiologie…

- Autoritațile din Moscova l-au reținut pe Ivan Safronov, un fost jurnalist în prezent consilier al șefului agenției spațiale ruse, acesta fiind suspectat de tradare, a anunțat marți agenția Roscosmos citata de The Moscow Times.Arestarea lui Safronov vine la doua luni dupa ce acesta a devenit…

- CHIȘINAU, 12 iun - Sputnik. In lunile mai și iunie statul a realizat 14 licitații de vanzare a valorilor mobiliare de stat – a bonurilor de trezorerie și a obligațiunilor de stat - și se pare ca acest instrument financiar ar putea deveni colacul de salvare pentru Guvern, in condițiile in care, pe…

- Autoritatile din Moscova au revizuit bilantul deceselor provocate de COVID-19 in luna aprilie. Conform noilor cifre, numarul morților este mai mult decat dublu fata de raportarile initiale, informeaza BBC.Departamentul de sanatate al orașului anunta ca 1.561 de persoane au murit din cauza noului coronavirus,…

- CHIȘINAU, 19 mai – Sputnik, Natalia Dembinskaia. In martie, Rusia și-a redus de trei ori investițiile in obligațiunile americane de stat – de la 12,58 miliarde de dolari, la 3,8 miliarde. E mai puțin de unul la suta din rezervele internaționale. La titlurile de stat ale SUA renunța și alte banci…