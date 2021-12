Revolut va acorda primele credite în trimestrul întâi al anului viitor

După lansarea Revolut bank din luna martia a acestui an, compania anunță că în primul trimestru al anului viitor va acorda și primele credite. Gabriela Simion, Romania Branch Head and Head of Lending, Revolut, ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit… [citeste mai departe]