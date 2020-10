Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, si omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, au convenit joi, in cursul unei discutii telefonice, ca tarile lor sunt dispuse la o "stransa coordonare pentru stabilizarea situatiei" din Nagorno-Karabah, a afirmat Moscova. Intr-un comunicat, diplomatia rusa a facut cunoscut ca Serghei Lavrov si Mevlut Cavusoglu si-au confirmat "dispozitia la o stransa coordonare a actiunilor Rusiei si Turciei pentru stabilizarea situatiei, in scopul de a ajuta la o apropiata rezolvare a conflictului din Nagorno-Karabah in cadrul unor discutii de pace". Joi, Franta, Rusia si SUA,…