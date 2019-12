Convorbirile de la Moscova intre o delegatie guvernamentala turca si diplomati rusi au durat trei zile, cu mult peste timpul estimat, in contextul in care cele doua parti au incercat sa ajunga la un compromis in privinta Siriei si Libiei, a relatat joi cotidianul rus Vedomosti, informeaza Reuters.



O delegatie turca s-a deplasat in Rusia luni pentru discutii privind Siria, dupa informatii potrivit carora atacuri sustinute de Rusia in aceasta tara aflata in conflict ar fi obligat zeci de mii de sirieni sa fuga catre Turcia.



Purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim…