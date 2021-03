Rusia și China au semnat un memorandum pentru construirea unei baze spațiale pe Lună Rusia și China au semnat marți un memorandum pentru construirea unei stații de cercetare pe luna, a anunțat Roscosmos, agenția aerospațiala a Moscovei, potrivit Reuters.



Moscova și Beijingul urmeaza sa stabileasca un itinerar pentru construirea stației, anunțând ca intenționeaza sa colaboreze îndeaproape în planificarea, proiectarea și implementarea proiectului precum și prezentarea sa comunitații aerospațiale internaționale.



"O stație științifica internaționala este un experiment complex și instalațiile de cercetare create pe suprafața și/sau în orbita Lunii…

Sursa articol: hotnews.ro

