Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineața, 14 decembrie, sistemele de aparare aeriana ale Kievului au doborat cel puțin 10 drone iraniene, potrivit primarului, Vitali Kliciko. Menționam ca un nou atac asupra capitalei Ucrainei a avut loc astazi dimineața, trezind locuitorii Kievului din somn. Doua cladiri administrative ale…

- Intr-o inregistrare video filmata in fața intrarii in orașul Sloviansk, șeful statului ucrainean i-a salutat din „adancul inimii” pe militarii țarii sale cu ocazia Zilei Forțelor Armate, sarbatorita marți, transmite Le Monde. Zelensky visited troops in Slovyansk, eastern Ukraine this morning to congratulate…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a aprobat evacuarea civililor din anumite parți ale regiunii Kherson din sudul Ucrainei, cel mai recent semn al retragerii Rusiei intr-una dintre cele mai disputate zone din Ucraina. Putin a facut aceste comentarii in timp ce marca Ziua Unitații Naționale a Rusiei in…

- Lumea a intrat in deceniul sau cel mai periculos si imprevizibil dupa al Doilea Razboi Mondial, a estimat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca urmareste sa-si mentina dominatia asupra planetei, relateaza agentiile AFP si EFE. ”Suntem intr-un moment istoric. Ne aflam fara…

- Pana in prezent, amploarea avansului ucrainean nu a fost confirmata, Kievul pastrand tacerea cu privire la situația din zona.Culmea, cei care au facut dezvaluirile sunt bloggerii militari ruși, care au descris o inaintare a tancurilor ucrainene pe zeci de kilometri de teritoriu de-a lungul malului raului.Intr-unul…

- Roskomnadzor, autoritatea de supraveghere a comunicațiilor din Rusia, a eliminat peste 133.000 de materiale care conțin falsuri despre armata rusa și solicita participarea la revolte de la inceputul operațiunii militare din Ucraina, a anunțat organismul, prin serviciul de presa, intr-un raport preluat…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat la anunțul președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, care a decretat mobilizarea rezerviștilor pentru razboiul din Ucraina. Intr-un mesaj publicat pe Twitter, Iohannis condamna ferm declarațiile lui Putin și „escaladarea razboiului ilegal”.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat ca Vladimir Putin va renunta la „ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul.„De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia si de aceea Ucraina trebuie sa fie capabila sa respinga…