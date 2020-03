Rusia se grăbeşte să copieze modelul Chinei şi construieşte rapid un spital pentru bolnavii de Covid-19. Lucrările au început deja FOTO Rusia are raportate doar 34 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, dar doreste sa tina situatia sub control si sa nu fie luata pe nepregatite in cazul in care epidemia va lua amploare. In acest sens, municipalitatea Moscovei a aprobat deblocarea a peste 100 de milioane de euro pentru construirea unui spital la aproximativ 50 km sud-vest de Kremlin. "Va garantez ca nu va afecta populatia locala, va cer doar sa ma intelegeti", a spus primarul Moscovei, care a adaugat ca lucrarile deja au inceput. Cea mai apropiata casa se gaseste la 250 metri de spital Din cele 34 de cazuri de imbolnavire… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- "Daca nu ati primit autorizatie si manifestati, atunci da, va rugam sa mergeti sa va barbieriti in inchisoare. Sa va odihniti, sa va destindeti un pic! Aceasta este legea si trebuie sa o respectam. In caz contrar, situatia din tara explodeaza, altfel lasam ca masinile sa fie incendiate pe strazi", a…

- Ministrul Sanatatii din Vietnam, a declarat ca cei 16 cetateni vietnamezi care au fost infectati cu tragicul virus, s-au vindecat, iar niciun alt caz de imbolnavire nu a mai fost inregistrat, anunta cei de la Reuters. Ultimul pacient, un barbat in varsta de 50 de ani, a fost ultimul care s-a vindecat…

- In ciuda bilantului sumbru, de remarcat ca este a treia zi consecutiva in care autoritatile chineze au raportat o scadere a numarului de imbolnaviri. In intreaga lume s-au inregistrat 69.000 de cazuri de imbolnavire, sambata fiind consemnat si primul deces produs in Europa de Covid-19. Citeste…

- AFP a publicat sambata o lista cu tarile si teritoriile in care au fost inregistrate cazuri confirmate de infectii cu noul coronavirus din cauza caruia au murit mai mult de 1.500 de persoane, dintre care patru in afara Chinei continentale de la raspandirea sa din orasul chinez Wuhan, acolo unde a…

- Moscova a sugerat Minskului un acord asupra pretului la resursele energetice in schimbul aderarii Belarus la Rusia intr-un singur stat, a anuntat vineri presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa de stat de la Minsk, Belta, potrivit Reuters, citata de Agerpres.Rusia si Belarus…

- Autoritatile din Rusia au confirmat, vineri, doua cazuri de infectare cu noul virus gripal din China, informeaza agentia de presa Tass, potrivit Mediafax.Cei doi pacienti sunt cetateni chinezi, a declarat vicepremierul rus Tatiana Golikova. Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a respins, joi, speculatiile referitoare la presupuse ingerinte ruse in activitatile politice din Marea Britanie, liderul de la Kremlin amintind ca exista "evaluari" ale altor tari despre situatia politica de la Moscova, relateaza agentia de presa Reuters, potrivit…