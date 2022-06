Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Ucrainei la Ankara,Vasil Bodnar, a acuzat Rusia ca ”fura” si exporta cereale din țara vecina, in special in Turcia.”Rusia fura fara rusine cerealele Ucrainei si le exporta din Crimeea in strainatate, in special in Turcia”, a denuntat Vasil Bodnar intr-un mesaj pe Twitter.”Am cerut ajutorul…

- Rusia, Turcia, Ucraina și ONU au pregatit o foaie de parcurs care va asigura funcționarea unui coridor sigur pentru exportul de produse agricole din porturile ucrainene, informeaza agenția turceasca Anadolu, citand surse diplomatice apropiate de negocieri. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…

- Turcia negociaza cu Rusia și Ucraina deschiderea unui coridor prin Bosfor pentru exporturile de cereale din Ucraina, informeaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters, amintind ca porturile Ucrainei de la Marea Neagra au fost blocate dupa invazia rusa, iar peste 20 de milioane de tone de cereale au ramas…

- Ankara negociaza cu Moscova si Kiev deschiderea unui coridor prin Turcia pentru exporturile de cereale din Ucraina, a declarat joi un inalt oficial turc, citat de Reuters. Peste 20 de milioane de tone de cereale asteapta in silozuri sa fie exportate.

- Potrivit Convenției de la Montreux, autoritațile de la Ankara au anunțat, prin ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, ca stramtorile lor de la Marea Neagra raman inchise oricarei nave de razboi. Inclusiv celor ale statelor membre NATO. Asta, deși la inceput, Turcia a inchis Stramtorile Bosfor și Dardanele…

- Șase țari europene, printre care Germania, Polonia și Suedia, incep sa investigheze crimele de razboi ale Rusiei. „Cele doua tabere inca negociaza asupra unor aspecte concrete si, intrucat suntem in contact cu echipele de negociere, dispunem de urmatoarele detalii și informații: constatam ca parțile…

- Discutiile dintre ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au inceput joi in sudul Turciei, in prezenta sefului diplomatiei tarii gazda, Mevlut Cavusoglu, pentru a incerca sa se ajunga la o incetare a focului, a confirmat un diplomat turc pentru France…