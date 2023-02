Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul si-a reafirmat marti pozitia potrivit careia Rusia este deschisa negocierilor pentru a se pune capat conflictului din Ucraina, dar a precizat ca noile ''realitati teritoriale'' nu vor putea fi ignorate, relateaza Reuters.

- Zeci de persoane au fost retinute vineri de politie in Rusia pentru actiuni de comemorare la implinirea unui an de la invazia rusa in Ucraina, in unele cazuri fiind vorba despre persoane care doar au depus flori, a declarat vineri un grup pentru drepturile omului, relateaza Reuters. Autoritatile ruse…

- Kremlinul a respins vineri relatarile aparute in mass-media conform carora directorul CIA, William Burns, ar fi calatorit la Moscova pentru a-i propune un plan secret de pace ce ar presupune ca Ucraina sa cedeze teritorii catre Rusia, informeaza Reuters si TASS, conform AGERPRES. Fii la curent…

- Rusia critica guvernul armean și spune ca acesta este responsabil pentru eșecul negocierilor de pace cu Azerbaidjanul, in privința regiunii contestate Nagorno-Karabah, intr-un semn ca divergențele și disputele intre Rusia și Armenia sunt tot mai mari, relateaza Reuters.

- Intr-o convorbire telefonica cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin a reiterat ca Kievul trebuie sa se conformeze „cererilor bine cunoscute și exprimate in mod repetat”. Respectarea „noilor realitați teritoriale” Kremlinul a facut anunțul la orele pranzului. Rusia este deschisa dialogului…

- Kremlinul a respins planul de pace in 10 puncte al președintelui Volodimir Zelenski și a insistat asupra faptului ca orice propunere de incheiere a conflictului din Ucraina trebuie sa ia in considerare ceea ce el numește "realitațile de astazi" din patru regiuni ucrainene

- Dmitri Peskov ii cere lui Volodimir Zelenski sa recunoasca "realitatea de pe teren" și ii transmite ca Ucraina trebuie sa cedeze teritoriile a caror anexare e revendicata de Rusia. Acestea, inaintea oricaror negocieri diplomatice, a transmis marti Kremlinul. Președintele Volodimir Zelenski a propus…

- Kremlinul a transmis miercuri ca proiectul de lege al SUA privind cheltuielile militare, care prevede un ajutor de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina si asupra caruia membrii Congresului american au ajuns marti la un acord, este "ostil" fata de Rusia, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…