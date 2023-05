Rusia se așteaptă la ce e mai rău. Preţul petrolului va scădea în următorii ani Acest pret este sub pragul de pret de 60 de dolari pe baril impus de Occident petrolului rus din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, in timp ce pretul de rentabilitate al Urals este presupus la 70,1 dolari pe baril pentru bugetul rus in acest an. Pretul petrolului rusesc joaca un rol-cheie in veniturile statului si este urmarit indeaproape deoarece bugetul federal al tarii a inregistrat un deficit de 3.400 miliarde de ruble (44 miliarde de dolari) in primele patru luni ale acestui an. ”Pretul petrolului Urals pentru 2023–2025 a ramas neschimbat la 55 de dolari pe baril. In acelasi timp, pretul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

