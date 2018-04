Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat la mesajul lui Donald Trump, in care acesta previne Rusia sa fie gata de atacurile cu racheta ale SUA asupra Siriei.

- Moscova a anuntat sambata ca Marea Britanie va trebui sa-si reduca personalul diplomatic in Rusia cu peste 50 de persoane in cadrul cazului Skripal care a cauzat o grava criza cu tarile occidentale, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . ‘Rusia a sugerat paritatea. Partea britanica are un excedent de…

- Ca raspuns la inchiderea consulatului rusesc din Seattle, Rusia va inchide probabil consulatul american de la Sankt Petersburg, susțin surse din cadrul Ministerului rus de Externe, citate de semioficiosul Izvestia. Potrivit publicației, propunerea va fi trimisa la biroul președintelui rus Vladimir Putin,…

- Rusia ii convoaca pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii sunt invitati…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova, pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite Noi.md, citind un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de NEWS.RO si Reuters.Citeste si: Lovitura GREA: Un GIGANT bancar,…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters. „Facem apel catre toate partile implicate sa dea dovada de…