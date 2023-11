Rusia s-a retras din Tratatul european privind fortele armate conventionale. De astazi este oficial

Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre NATO au condamnat astazi decizia Rusiei de a se retrage din Tratatul privind fortele armate conventionale - CFE din Europa, un tratat-cheie, care limita unele categorii de arme conventionale, relateaza Reuters.

- Rusia s-a retras oficial marti dintr-un tratat-cheie care limita unele categorii de arme conventionale, acuzand SUA ca au subminat situatia de securitate de dupa razboiul rece prin extinderea Aliantei nord-atlantice NATO.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a semnat joi un decret adoptat anterior de parlamentul tarii care suspenda Tratatul privind fortele armate conventionale in Europa (CFE) in relatia cu Polonia si Republica Ceha, informeaza EFE si Interfax, preluata de Agerpres.

- Rusia nu are in plan o mobilizare suplimentara pentru operatiunea militara din Ucraina, in conditiile in care peste 335.000 de persoane s-au inrolat in acest an pentru a lupta in fortele armate sau unitati de voluntari, a afirmat marti ministrul apararii, Serghei Soigu, transmite Reuters, conform AGERPRES.Rusia…

- Pretul pentru gazele naturale rusesti livrate Chinei prin conducta ar urma sa scada treptat in urmatorii ani si va fi la aproximativ jumatate din cel cerut de Moscova pentru gazele livrate Europei, potrivit unui document al Guvernului rus, consultat vineri de Reuters. De asemenea, exporturile de petrol…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca contraofensiva ucraineana este complet lipsita de succes, insa a recunoscut ca exista tensiuni in regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, transmite Reuters."Fortele armate ale Ucrainei nu si-au atins obiectivele pe niciun…