- Intr-un comunicat publicat la sfarsitul lunii trecute, Departamentul american de Stat saluta confiscarea, in Malta, a unei importante incarcaturi cu bancnote libiene tiparite in Rusia. In timp ce Washingtonul evoca o tranzactie suspecta, Moscova sustine ca nu face nimic ilegal.

- Departamentul pentru sanatate de la Moscova a fost acuzat ca nu a raportat numarul real al deceselor provocate de COVID-19. Intr-un comunicat, oficialii argumenteaza ca multe dintre decese nu pot fi puse pe seama coronavirusului, pentru ca pacientii se confruntau cu alte boli in stagiu terminal, relateaza…

- Statele Unite nu si-au exprimat disponibilitatea de a extinde Noul tratat START, datand din 2010, in timpul discutiilor recente dintre Moscova si Washington, a declarat vineri Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Intr-o convorbire…

- Rusia a anuntat luni o serie de masuri pentru a sustine economia si a lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, deblocand fonduri de rezerva si invitand intreprinderile sa se comporte in mod responsabil, relateaza AFP si dpa. In acelasi timp, autoritatile ruse au decis inchiderea granitei cu…

- Autoritațile din Moscova, capitala Rusiei, amenința cu pedepse de pâna la cinci ani de închisoare persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamâni dupa ce au vizitat țari grav afectate de epidemia de coronavirus, informeaza Reuters.Municipalitatea a anunțat…