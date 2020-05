Stiri pe aceeasi tema

- Retragerea Statelor Unite din Tratatul "Ceruri Deschise" ("Open Skies"), din care face parte și Romania, va afecta stabilitatea strategica si interesele aliatilor europeni ai Washingtonului, considera Ministerul rus de Externe."Aceasta manevra nu doar ca va inrautati situatia stabilitatii…

- Statele Unite si-au anuntat intentia de a se retrage din tratatul international Cer Deschis, informeaza joi Reuters, citand oficiali care au dorit sa isi pastreze anonimatul. Decizia va intra in vigoare peste sase luni, iar motivul este ca Rusia a incalcat de mai multe ori prevederile acordului.…

- Aceasta retragere urmeaza sa aiba loc in mod oficial peste sase luni, potrivit prevederilor acordului, au precizat reprezentantiai administratiei americane. Presedintele american Donald Trump a retras deja Statele Unite din mai multe tratate si acorduri internationale mari - Acordul de Paris de lupta…

- Statele Unite si-au anuntat joi intentia de a iesi din Tratatul ”Cer deschis” - care autorizeaza supavegherea aeriana a tarilor particiante - acuzand Rusia de incalcari repetate ale prevederilor acestui acord, relateaza Reuters.Aceasta retragere urmeaza sa aiba loc in mod oficial peste sase…

- Statele Unite nu si-au exprimat disponibilitatea de a extinde Noul tratat START, datand din 2010, in timpul discutiilor recente dintre Moscova si Washington, a declarat vineri Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Intr-o convorbire…

- ​Rusia a facturat Statelor Unite aproape 660.000 de dolari pentru zborul sau cu echipamente medicale de luna trecuta. „Ajutorul umanitar”, dupa cum a fost descris de Kremlin, a inclus mii de echipamente care nu sunt folosite în mod tipic de spitale, ca maști de gaze de razboi și manuși…

- Nu credem ca ar trebui sa intervina cineva in aceste relații", a declarat vineri un purtator de cuvant al președinției ruse despre relația Rusiei cu Arabia Saudita. Este raspunsul Kremlinului la comentariile lui Donald Trump, care a descris razboiul pentru prețul petrolului dintre Putin și Saudiți…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…