Ministerul rus de Externe a calificat drept ''ilegala'' suspendarea Rusiei din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, intr-un comunicat difuzat joi - transmite France Presse. Rusia considera ca aceasta suspendare este "ilegala si motivata politic, cu scopul de a pedepsi in mod ostentativ un stat membru…

Administratia Vladimir Putin s-a declarat "dezamagita", joi seara, de hotararea Adunarii Generale ONU privind excluderea Rusiei din Consiliul Drepturilor Omului si a anuntat ca isi va apara interesele "prin toate mijloacele legale".„Suntem dezamagiti si vom continua sa ne apararm interesele prin toate…

Administratia Vladimir Putin s-a declarat "dezamagita", joi seara, de hotararea Adunarii Generale ONU privind excluderea Rusiei din Consiliul Drepturilor Omului si a anuntat ca isi va apara interesele "prin toate mijloacele legale".

Adunarea generala a ONU a votat, joi, pentru suspendarea Rusiei din Consiliul Drepturilor Omului cu 93 de voturi pentru, 24 impotriva si 58 de abtineri, informeaza Reuters. Mutarea a fost pregatita de ONU pentru a transmite un mesaj ferm Kremlinului. Președintele Zelenski a cerut masuri severe impotriva…

Adundarea Generala a ONU a votat in favoarea suspendarii Rusiei din Consiliul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Votul de la ONU vine in urma valului de condamnari internaționale starnit de crimele impotriva civililor din orașul ucrainean Bucha. In cadrul reuniunii de joi, rezultatul a fost 93…

Suspendarea drepturilor Rusiei in calitate de membru al Consiliului pentru Drepturile Omului va discredita principiul universalitații Consiliului, a spus șeful misiunii Rusiei la ONU, informeaza Mediafax.

Un vot privind posibila suspendare a Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului va avea loc joi, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui Adunarii Generale a Națiunilor Unite, citat de CNN.

sursa foto: Guvernul Romaniei Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul SUA la ONU, a declarat luni la București ca imaginile cu morții ucraineni din Bucea sunt terifiante. Ea a adaugat ca trupele ruse au comis "crime de razboi" și a anunțat ca va cere suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului…