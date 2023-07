Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri, 21 iulie, ca doreste sa-l convinga pe omologul sau rus Vladimir Putin sa relanseze acordul privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, care a expirat luni seara, relateaza Agerpres . ”Cred ca vom reusi sa asiguram continuarea…

- Joi, 20 iulie, Ucraina a avertizat ca incepand de vineri, 21 iulie, va considera orice nava din Marea Neagra care se indreapta spre porturile rusesti sau teritoriile ucrainene ocupate de Rusia ca potentiali transportatori de incarcaturi militare, acest anunt intervenind la o zi dupa o decizie similara…

- "ONU are inca trei luni la dispozitie pentru a obtine implementarea (acordului) si rezultate concrete", a semnalat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Daca ONU reuseste sa convinga statele occidentale sa aplice partea intelegerii care priveste eliminarea restrictiilor…

- Rusia a amenintat ca va renunta la acordul privind cerealele din Marea Neagra, deoarece nu au fost indeplinite mai multe cereri de expediere a propriilor cereale si ingrasaminte in strainatate. Ultima nava care efectueaza un transport in cadrul acordului pentru Marea Neagra este incarcata in prezent…

- ONU a propus Kievului, Moscovei si Ankarei sa inceapa lucrarile pregatitoare pentru tranzitul amoniacului rusesc prin Ucraina, incercand sa salveze astfel acordul ce permite exporturi sigure de cereale ucrainene pe Marea Neagra, a declarat miercuri pentru Reuters o sursa apropiata discutiilor. Pe masura…

- Este pentru prima data cand Kievul isi expune public pozitia fata de problema amoniacului rusesc, pe care Moscova doreste sa il expedieze printr-o conducta ce traverseaza Ucraina pana la Marea Neagra. Rusia, un exportator major de amoniac, a facut presiuni pentru reluarea livrarilor de amoniac prin…

- Acordul privind cerealele din Marea Neagra care permite exporturile maritime din Ucraina va fi cel mai probabil reinnoit, spun sursele de pe piața, dar chiar și un veto din partea Rusiei nu ar impiedica livrarile ucrainene sa ajunga pe piețele globale, deși la un cost mai mare, noteaza Reuters.Turcia,…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezmintit miercuri orice atac ucrainean asupra omologului sau rus Vladimir Putin, dupa ce Moscova a anuntat ca a doborat doua drone care vizau Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. „Nu l-am atacat pe Putin. Il lasam tribunalului. Noi luptam pe teritoriul nostru, aparam…