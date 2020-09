Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a declarat joi ca respecta decizia Serbiei de a-si retrage participarea de la exercitiile militare comune cu Rusia si Belarus, ce urmeaza sa aiba loc in cursul lunii in aceasta din urma tara, zguduita de proteste dupa alegerile prezidentiale controversate de la 9 august, transmite Reuters.Serbia…

- Moscova a declarat, joi, ca respecta decizia Serbiei de a-și retrage participarea de la exercițiile militare comune cu Rusia și Belarus, care urmau sa aiba loc in luna septembrie in Belarus. Decizia a...

- Serbia a renuntat sa participe la exercitiile militare prevazute impreuna cu Rusia in Belarus, in urma presiunilor exercitate de Uniunea Europeana la care aspira sa adere, a anuntat miercuri ministrul sarb al apararii, Aleksandar Vulin. Cu siguranta decizia va infuria Moscova care era deja suparata…

- Lituania le va cere liderilor Uniunii Europene sa discute despre otravirea opozantului Kremlinului Aleksei Navalnii in Rusia la viitorul summit al Consiliului European, a declarat presei joi presedintele Gitanas Nauseda, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.Navalnii, care este la terapie intensiva…

- Rusia „trebuie sa faca mai mult pentru a elucida cazul (lui Aleksei) Navalnii”, opozantul rus spitalizat la un spital din Berlin dupa ce a fost, probabil, victima unei otraviri, a cerut luni ministrul german de Externe Heiko Maas, relateaza AFP.

- Vladimir Putin i-a spus lui Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, scrie Agerpres.Kremlinul a precizat in acelasi comunicat ca asupra Belarusului se aplica…

- UPDATE Alexander Lukașenko și omologul sau rus, Vladimir Putin, au discutat situația din interiorul și din jurul Belarusului în timpul unei convorbiri telefonice, relateaza Interfax, scrie Reuters.Președintele Belarusului, Alexader Lukașenko, a zis sâmbata ca vrea sa discute cu omologul…

- Piata Roșie a fost complet ocupata pentru acest eveniment. Imaginile difuzate de la fața locului aratau ca participanții la defilare nu au purtat maști. Administrația prezidențiala de la Moscova a publicat o galerie de fotografii in care arata cum s-a desfașurat parada militara. Alaturi de Putin s-au…