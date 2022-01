Rusia reia livrările de gaz către România prin Ucraina Rusia a reluat furnizarea de gaze naturale catre Romania prin Agenția Ucraineana de Transport de Gaze, a declarat miercuri operatorul de stat ucrainean de transport de gaze TSOUA, potrivit Reuters. Gazprom din Rusia a suspendat tranzitul de gaze catre Romania prin Ucraina in aprilie anul trecut și de atunci a furnizat gaz prin conducta turceasca. […] The post Rusia reia livrarile de gaz catre Romania prin Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

