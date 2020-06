Teritoriul arctic al Rusiei a inregistrat recorduri de temperatura "extraordinare" in iunie, care au provocat incendii neobisnuite in tundra, a declarat marti seful Agentiei meteorologice ruse, legand aceste anomalii de schimbarile climatice, relateaza AFP. "Am avut conditii meteorologice extrem de neobisnuite" in iunie si "recordurile au fost doborate cu usurinta", a spus Roman Vilfand in cadrul unei conferinte de presa la Moscova. El a mentionat in special un nou record in orasul arctic Verkhoiansk, unde pe 17 iunie temperatura a atins 38 de grade Celsius. "Este extraordinar", a continuat el,…