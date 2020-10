Rusia recomandă populației să stea în casă, în caz contrar se pregătește de noi restricții Rusia nu este ferita de coronavirus, dimpotriva, se apropie cu pași repezi de valul doi al pandemiei. In ultimele 24 de ore numarul de noi contaminari a crescut pana la aproape cel mai ridicat nivel de la inceputul pandemiei, drept pentru care autoritațile le recomanda oamenilor sa stea acasa. Autoritațile ruse au raportat 11.493 de noi contaminari in ultimele 24 de ore, foarte aproape de recordul zilnic de 11.656 de cazuri inregistrat pe 11 mai, in varfului primului val al epidemiei, cand a fost impusa carantina, scrie Reuters. In prezent, Rusia nu este in izolare si Kremlinul a spus ca nu intentioneaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

