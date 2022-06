Stiri pe aceeasi tema

- Oameni din intreaga lume risca sa nu aiba ce pune pe masa din cauza Rusiei, care blocheaza exporturile de cereale din Ucraina si prin restrictiile impuse asupra propriilor exporturi, a acuzat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell, informeaza AFP, citata de Agerpres.Seful diplomatiei europene…

- Oficialii iau in considerare o gama larga de optiuni pentru a scoate in siguranta exporturile de alimente pe calea ferata, pe mare si pe calea aerului, au declarat pentru CNN doi diplomati americani si patru diplomati europeni. Scenariile posibile sunt studiate si concepute indiferent daca Rusia consimte…

- Ucraina a ucis intre „opt și zece” generali ruși in timpul conflictului aflat in desfașurare din Ucraina, a declarat marți locotenentul general Scott Berrier, șeful Agenției de Informații pentru Aparare din SUA. Oficialii americani au urmarit indeaproape creșterea numarului de decese ale generalilor…

- Occidentul nu trebuie sa subestimeze riscurile ridicate ale unui conflict nuclear in Ucraina, a avertizat luni Serghei Lavrov. Ministrul rus de externe considera ca NATO este, ”in esența”, implicata intr-un razboi proxy cu Rusia, pentru ca furnizeaza arme Kievului, relateaza Reuters.Intr-un interviu…

- Toata lumea ar trebui sa fie pregatita și ingrijorata de șanșele ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul dus impotriva Ucrainei, a avertizat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-un interviu pentru CNN.Putin ar putea apela fie la arme nucleare,…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a acuzat luni Rusia ca ‘provoaca foamete in lume’ prin razboiul pe care il duce in Ucraina, distrugand stocuri de grau si impiedicand exportarea acestuia, in special in Africa, relateaza AFP. ‘Rusii atribuie sanctiunilor (impuse de Occident) responsabilitatea…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șeful diplomației europene, Josep Borrell, s-au deplasat vineri, cu trenul, in Ucraina. Inainte de a ajunge la Kiev, dna Ursula von der Leyen a ținut sa ajunga mai intai la gropile comune de la Bucea, o mica localitate situata la nord-vestul capitalei,…

- Inaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, face apel pentru independenta energetica a UE, subliniind ca statele din blocul comunitar au platit 35 de miliarde de euro Rusiei pentru gaze de la inceputul razboiului din Ucraina.