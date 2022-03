Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, Ministerul rus al Apararii a transmis ca prima faza a operatiunii sale militare în Ucraina este aproape încheiata, iar de acum înainte trupele ruse se vor axa pe ”eliberarea” completa a regiunii estice Donbas ce cuprinde provinciile separatiste proruse Donetk…

- Marea Britanie a anuntat, vineri, inghetarea activelor, precum si interdictii de calatorie pentru 386 de membri ai Dumei de Stat a Rusiei, Camera inferioara a Parlamentului, care au votat in favoarea independentei celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, Lugansk si Donetk, potrivit Reuters.…

- Rusia cere Ucrainei sa înceteze acțiunile militare, sa își schimbe constituția pentru a-i stabili neutralitatea, sa recunoasca Crimeea ca teritoriu rusesc și sa recunoasca republicile separatiste Donețk și Lugansk ca teritorii independente, a declarat purtatorul de cuvânt al Kremlinului,…

- Ucraina ia in calcul un scenariu de riposta militara in contextul recunoașterii independenței de catre Rusia a provinciilor separatiste Donețk și Lugansk, pentru a preveni o escaladare a conflictului, a afirmat miercuri ministrul ucrainean de Externe, Dimitri Kuleba, in urma discuțiilor purtate cu secrtearul…

- Rusia a amenintat Ucraina cu noi consecinte in cazul unor "planuri militariste" din partea Kievului, dupa ce Moscova a recunoscut independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei si a anuntat ca va trimite acolo trupe, informeaza marti DPA.

- La randul lor, rebelii din estul Ucrainei au acuzat fortele guvernamentale ca au lansat tiruri de artilerie si mortiere in trei incidente, vineri, a relatat Interfax, citata de Reuters. Unul din cele trei bombardamente semnalate a vizat satul Petrivske din regiunea Donetk, la ora 05:30 locala (03:30…