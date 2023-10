Stiri pe aceeasi tema

- Șeful centrului de informații al Forțelor de Aparare Estoniene, Ants Kiviselg, a declarat ca activarea trupelor rusești in districtele Avdiivka și Kupiansk indica pregatirea unei noi ofensive, conform Ukrainskaia Pravda.Conform evaluarii armatei estoniene, Rusia are in prezent obuze de artilerie…

- Aproximativ 100 de ciocniri militare au avut loc pe front in ultimele 24 de ore, anunța armata ucraineana sambata dimineața, adaugand ca foțele ruse continua incercarile de a strapunge apararea sa in zona localitații Avdiivka din regiunea Donețk. In același timp, Moscova a anunțat ca a respins un atac…

- Forțele ruse și ucrainene au dus lupte aprige in jurul orașului Avdiivka din estul Ucrainei, dupa ce Moscova a lansat saptamana aceasta una dintre cele mai mari ofensive militare din ultimele luni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca forțele ucrainene iși mențin pozițiile in a treia…

- Ministerul Apararii de la Moscova a anuntat ca apararea antiaeriana a doborat noua rachete lansate din Ucraina asupra regiunii Belgorod din vestul Rusiei. Regiunea de frontiera Belgorod se invecineaza cu raionul Harkov din estul Ucrainei si a fost atacata de mai multe ori de fortele ucrainene de la…

- Forțele Armate ale Ucrainei continua sa desfașoare operațiuni ofensive in direcția Orehov in sudul Ucrainei și ajung in prima linie de aparare a trupelor rusești. Acest lucru este menționat in raportul Serviciului britanic de informații. Serviciul de informații a menționat ca trupele rusești, formate…

- Rusia se regrupeaza in partea de est a Ucrainei, controlata de Moscova, pentru a relua ofensiva, a declarat vineri generalul Oleksandr Sirski, comandantul fortelor terestre ale armatei ucrainene, relateaza Reuters."Dupa o luna de lupte crancene si pierderi semnificative in directiile Kupiansk si…

- Ministerul Apararii rus a anuntat joi ca fortele sale au inregistrat succese intr-o ofensiva in regiunea ucraineana Donetk, relateaza Reuters, citand agentii de presa ruse, conform Agerpres.Potrivit agentiei RIA, Ministerul Apararii de la Moscova a afirmat ca Ucraina a pierdut patru vehicule blindate…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat ca exista posibilitatea ca Vladimir Putin sa-și continue mandatul prezidențial și dupa 2024 fara a organiza noi alegeri. „Alegerile noastre prezidențiale nu sunt un exercițiu de democrație, ci doar birocrație costisitoare. Vladimir Putin oricum va fi reales…