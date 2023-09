Rusia plănuieşte să reia producţia de tancuri T-80 Rusia planuieste sa reia productia de tancuri T-80, a anuntat canalul oficial de televiziune Zvezda, care este administrat de Ministerul Apararii Federatiei Ruse, informeaza luni dpa.Aleksandr Potapov, directorul companiei producatoare de tancuri Uralvagonzavod, a declarat ca uzinei pe care o conduce i s-a trasat sarcina sa reia productia de tancuri T-80. “Aceasta este sarcina sau cel putin aceasta este sarcina pe care ne-a stabilit-o armata”, a declarat Potapov intr-un interviu pentru Zvezda, adaugand ca uzina sa colaboreaza cu Ministerul rus al Industriei si Comertului asupra acestui plan. Tancurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

