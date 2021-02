Rusia: Paznici și "muncă educațională" în școli pentru a împiedica elevii să participe la proteste pro-Navalnîi Rusia intentioneaza sa trimita paznici în scoli dupa protestele împotriva plasarii în detentie a principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, pentru a-i împiedica pe elevi sa participe la aceste demonstratii, relateaza cotidianul rus Kommersant, citat de dpa și Agerpres.



Personal special instruit ar urma sa le vorbeasca tinerilor &"pe limba lor&" si sa discute cu ei despre mitingurile neautorizate. Autoritatile ruse încearca de mai multe zile sa suprime prin toate mijloacele protestele organizate de sustinatorii lui Navalnîi.



Acum,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

