- Președintele Emmanuel Macron va vorbi cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, vineri, despre regizorul ucrainean de film Oleg Sențov, care se afla intr-o inchisoare din Siberia și care se teme ca sfarșitul sau este aproape, dupa aproape 90 de zile de greva a foamei, relateaza Reuters, citand surse oficiale…

