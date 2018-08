Rusia oferă Poloniei un acces limitat la epava avionului prăbuşit la Smolensk Dupa mai mult de opt ani de la catastrofa aeriana de la Smolensk, in care pe 10 aprilie 2010 si-au pierdut viata 96 de persoane, printre care si presedintele de la acea vreme al Poloniei, Lech Kaczynski, sotia sa si alti inalti oficiali polonezi, autoritatile ruse au anuntat joi ca vor oferi Varsoviei un acces limitat la epava avionului Tupolev TU-154, relateaza agentiile dpa si PAP. Conform declaratiei data joi de comisia rusa insarcinata cu investigarea acestui accident, reprezentantii polonezi vor putea examina unele elemente ale epavei avionului in perioada 3-7 septembrie. Potrivit investigatorilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

