- Statele Unite au avertizat deja Phenianul impotriva unor legaturi mai stranse cu Moscova, deoarece o strategie comuna ar schimba razboiul din Ucraina și "ar pune in pericol alte țari". Rusia si Coreea de Nord sunt din nou in centrul atenției planetei dupa intalnirea dintre liderii acestor țari, Vladimir…

- Razboiul din Ucraina continua fara incetare, iar ofensiva Ucrainei pare sa piarda teren in fața Rusiei, care da semne ca avanseaza pe teritoriul Ucrainei, recucerind teritorii care reintrasera in posesia forțelor armate ucrainene. In urma cu puțin timp, Ministerul rus al Apararii a anunțat in buletinul…

- Este adevarat ca contraofensiva ucraineana a pierdut din tracțiune, iar Rusia, de asemenea, nu are perspective deosebite pentru un avans? Expertul militar Iuri Fedorov raspunde la aceasta intrebare intr-o analiza pentru Novaia Gazeta Europa.

- Rusia a inregistrat pierderi semnificative in materie de artilerie in ultimele luni, așa ca inlocuiește tunurile autopropulsate cu tancuri vechi sovietice scoase din depozite, scriu Forbes și The Moscow Times.Rusia a inceput sa trimita tancuri vechi, de fabricație sovietica, pe frontul din Ucraina,…

- Birocrația și industria Rusiei se straduiesc sa furnizeze oameni și arme pentru armata invadatoare din Ucraina, iar situația se inrautațește, scrie intr-o analiza CEPA specialistul militar Pavel Luzin.

- Ucraina nu este inca pregatita sa devina membra a NATO, a declarat presedintele american Joe Biden intr-un interviu pentru CNN in care a aratat ca nu se pune problema ca Kievul sa adere cat timp este in razboi cu Rusia, iar NATO trebuie sa „deschida o cale rationala” pe care Ucraina ar putea sa o urmeze…

- Promisiunea de a primi Ucraina in NATO dupa incheierea conflictului militar cu Rusia este o provocare, deoarece Rusia nu va fi niciodata de acord ca Ucraina sa adere la NATO. Aceasta opinie a fost exprimata de observatori pe rețelele de socializare, evaluind starea actuala și perspectivele de dezvoltare…