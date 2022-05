Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu cauta sa termine ”operațiunile militare” din Ucraina la 9 mai, sarbatorita ca Ziua Victoriei, a afirmat duminica ministrul sau de externe, Serghei Lavrov. Mai mulți analiști occidentali estimau o posibila incheiere a conflictului la acea data, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Militarii…

- Lituania a devenit primul stat membru al Uniunii Europene care refuza importurile de gaze rusești, potrivit premierului Ingrida Simonyte. „De acum incolo, Lituania nu va mai consuma gaz rusesc toxic”, a declarat duminica Ingrida Simonyte, potrivit CNN. UE s-a angajat sa iși reduca dependența de gazul…

- Vicepremierul Poloniei, Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), a declarat duminica aceasta ca tara sa este dispusa sa gazduiasca focoase nucleare americane si a pledat pentru cresterea cu 50% a numarului militarilor americani pentru consolidarea flancului estic…

- Dmitri Medvedev, secretar adjunct al Consiliului de Securitate Nationala rus, avertizeaza ca Rusia, un important exportator de grau, si-ar putea limita livrarile doar la tarile ”prietene”, in contextul sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei dupa invadarea Ucrainei de fortele ruse, potrivit Reuters.…

- Daca modificarea constituționala propusa de regimul lui Alekdandr Lukașenko este validata, Belarus va putea gazdui arme nucleare ale Rusiei, alimentand astfel ingrijorarea in intreaga Europa ca Minsk se deplaseaza mai mult in umbra Moscovei, pe masura ce razboiul continua in Ucraina vecina.Votul va…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat, joi, ca armata americana are dovezi cum ca Moscova intentioneaza sa insceneze un atac al forțelor ucrainene asupra Rusiei, pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, falsul…