- Vor trece saptamani bune pana cand medicii vor putea spune ca opozantul rus Aleksei Navalnii, care a fost otravit cu Noviciok, este recuperate, relateaza Agerpres.”Este logic,convalescenta lui Aleksei Navalnii va lua inca mult timp. El ramane deocamdata in Germania, vaurma aici o terapie de recuperare.…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii sustine ca in corpul sau au fost gasite urme ale substantei neurotoxice Noviciok. Acesta a fost transferat intr-un spital din Germania dupa ce ar fi fost otravit in Rusia, potrivit stiri.tvr.ro. „Inainte de a primi permisiunea de a fi transportat in Germania, mi-au luat…

- Intr-o sticla de apa goala din camera de hotel a lui Aleksei Navalnii, din orasul siberian Tomsk, au fost detectate urme de agent neurotoxic folosit pentru a-l otravi pe opozantul rus. Asta sugereaza ca el a fost otravit acolo si nu la aeroport, dupa cum s-a crezut initial. Anuntul a fost facut astazi…

- La un an de la uciderea unui fost combatant rebel ceceno-georgian la Berlin, Germania si Rusia sunt implicate intr-un nou caz care naste intrebari asupra tenebrelor Kremlinului condus de Vladimir Putin. Afland de otravirea opozantului Aleksei Navalnii cu un agent neurotoxic din gama Noviciok, cancelarul…

- Mii de locuitori din orașul Habarovsk, Rusia, au participat sambata dimineața la un un protest impotriva președintelui Vladimir Putin, potrivit Digi24.Protestatarii sunt nemultumiti de modul in care Kremlinul a gestionat o criza politica regionala, dar si de presupusa otravire a lui Navalnii, un critic…

- Opozantul Kremlinului, Aleksei Navalnîi, care ramâne într-o coma indusa medical dupa ceea ce aliații sai suspecteaza a fi o otravire, nu se mai confrunta cu nicio amenințare grava la viața sa, iar starea sa de sanatate se îmbunatațește, a spus vineri purtatoarea sa de cuvânt,…

- Un inalt oficial sanitar din Rusia a declarat marti ca Germania nu pare sa aiba suficiente dovezi pentru a sustine ca opozantul rus Alexei Navalnii a fost otravit, iar Kremlinul considera la randul sau ca medicii germani s-au pripit. Spitalul Charite din Berlin, care il trateaza de sambata pe Navalnii,…

- Medicii ruși care se ocupa de Alexei Navalnii, aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, s-au razgandit și au acceptat sa-l lase sa fie transportat in Germania, dupa ce inițial s-au opus, a anunțat BBC.Aleksei Navalnii, critic al presedintelui Vladimir Putin, este momentan in coma intr-un spital din…