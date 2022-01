Stiri pe aceeasi tema

- „Rusia si-a indeplinit impecabil obligatiile din tratat in cele mai dificile momente de confruntare intre Est si Vest”, a declarat luni la Moscova purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agentiei Interfax.„Rusia nu a dat niciodata vreun motiv de indoiala privind seriozitatea sa”.Kremlinul…

- Kremlinul a reacționat joi la avertismentul președintelui american Joe Biden cu privire la posibile consecințe dezastruoase pentru Rusia daca va invada Ucraina. Autoritațile de la Kremlin considera ca aceste amenințari nu vor ajuta la reducerea tensiunilor tot mai mari asupra Ucrainei. In plus, acestea…

- Presedintii american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, vor avea joi o convorbire telefonica, a anuntat miercuri într-un comunicat purtatoarea de cuvânt a Consiliului de Securitate Nationala al SUA, Emily Horne, relateaza Agerpres citând agentiile internationale de presa.Conform…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat marti un apel la legaturi mai strânse între fostele republici componente ale Uniunii Sovietice, la 30 de ani dupa dezmembrarea acesteia, transmite dpa, potrivit Agerpres.La Summitul informal al liderilor tarilor din Comunitatea Statelor Independente…

- Discuțiile dintre președinții SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, au început marți în jurul orei 17:00, ora României, pe fondul temerilor privind o escaladare militara rusa în Ucraina, au declarat agențiile ruse, relateaza AFP.Discuția prin videoconferința „va…

- Kremlinul da asigurari vineri ca livrarile de gaze naturale rusesti catre Europa nu vor fi suspendate, in pofida unor amenintari ale Belarusului de a inchide robinetul unui important gazoduct care traverseaza teritoriul belarus, in cazul impunerii unor sanctiuni europene din cauza crizei migratiei…