Alexander Matsegora, ambasadorul Rusiei in Coreea de Nord, a declarat vineri ca Moscova nu a incalcat sanctiunile ONU ce restrictioneaza angajarea de lucratori din Coreea de Nord si nici nu a adus noi lucratori nord-coreeni in tara, a anuntat Interfax, relateaza Reuters.

Potrivit editiei de joi a Wall Street Journal (WSJ), Rusia permite intrarea a mii de noi lucratori nord-coreeni in tara si acorda noi permise de munca, ceea ce ar fi o incalcare a unor sanctiuni ONU. Orice permis de munca eliberat pentru lucratori nord-coreeni in Rusia este pentru cei deja stabiliti in tara si care au…