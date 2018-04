Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist de investigatie care a scris despre prezenta mercenarilor rusi in Siria a murit dupa ce a cazut de la balconul apartamentului sau, au anuntat luni anchetatorii, relateaza AFP. Mai exact, din primele informații, Maxim Borodin, 32 de ani, a murit la spital duminica din cauza ranilor suferite,…

- In orașul Ekaterinburg a murit jurnalistul Maxim Borodin, care a scris printre primii in Rusia despre pierderile masive de vieti in randul mercenarilor unitatii ”Wagner“ in Siria. Borodin a murit dupa ce ”a cazut” de la fereastra apartamentului sau, aflat la etajul 5, scrie Radio Liberty. Polina Rumianțeva,…

