Presedintele rus Vladimir Putin a declarat - duminica, la Sankt-Petersburg - ca Marina militara rusa va fi dotata cu arme nucleare hipersonice si cu drone submarine nucleare, acestea - potrivit Ministerului Apararii rus - fiind in faza finala de testare, informeaza Reuters si EFE. Putin, care afirma ca nu ar dori o cursa a inarmarilor, a evocat deseori o noua generatie de arme nucleare rusesti care - potrivit lui - sunt fara analogie in prezent si pot lovi aproape peste tot in lume. Unii experti occidentali se intreaba totusi cat de avansate ar fi acestea. Noile arme, dintre care unele nu au fost…