Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Varstei a treia este un proiect organizat de Primaria Cluj-Napoca, prin Directia de Asistenta Sociala si Medicala, in parteneriat cu Asociatia EduNation si Fundatia Universitatii Babes-Bolyai. Beneficiarii sunt 80 de varstnici de la doua centre de zi pentru cei in etate.

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa amiaza, in Pitești, in Targul din Vale, in zona Rectoratului. Au fost implicate un autobuz și un taxi. In urma impactului, șoferul de taxi a fost ranit. Din primele cercetari, șoferul de taxi, un barbat de 71 de ani, din Moșoaia, care se deplasa spre Podul…

- "Ce fac nebunii astia? Chiar aplica legea pensiilor"? La o coada la ANAF, un domn albit prea devreme ii explica amicului sau, probabil si el cu ceva afaceri, ca legea pensiilor i se pare cea mai importanta amenintare pentru tara si economie, dar ca toti se prefac ca nu exista. Cel mai mare elefant din…

- „Mi-e pofta de ceva bun…“, „N-are rost sa dau banii pe toate prostiile…“, „Sunt sigur ca trebuiau sa fie mai mulți bani pe card…“, „Lumea ar fi un loc mai bun fara bani…“ Te recunoști in vreuna din expresiile de mai sus? Trainerul Adrian Asoltanie te ajuta sa-ți identifici profilul financiar. Cei șapte…

- Persoanele in varsta trebuie sa faca exerciții fizice complexe! E concluzia unui nou studiu menit sa aduca in salile de sport o mulțime de oameni care, la varsta lor, nici nu se gandeau ca vor ajunge vreodata sa devina dependenți de adrenalina.

- Vedem pe strada doamne de varsta a treia cu un ten imaculat de care ne miram, dar in același timp ne și intrebam oare ce au facut de-a lungul vieții pentru a-și pastra fața frumoasa?! Daca veți intreba o persoana de varsta a treia, cu un ten frumos, va va spune, mai mult ca sigur, […] Articolul Trucuri…

- Incepand cu luna iulie 2019, Asociatia Diecezana Caritas Greco Catolic Maramureș implementeaza proiectul cu titlul ”Varsta a treia = oglinda comunitații!”. Proiectul este finanțat integral prin Programul Operational Capital Uman și va fi implementat pe durata a trei ani in Baia Mare și Jibou in colaborare…

- Avertizorul american de integritate Edward Snowden, care a denuntat supravegherea in masa in Statele Unite si a fost inculpat de spionaj in tara sa, isi publica la 17 septembrie memoriile, a anuntat joi editura sa franceza, relateaza AFP, potrivit news.ro, potrivit news.ro.Aceste memorii ale…