Rusia lui Putin: naționalism și ortodoxie. Premieră de neratat, în România B1 TV va difuza duminica, de la ora 16:00, documentarul ”Rusia lui Putin: naționalism și ortodoxie”, in premiera in Romania. Filmul descrie o societate post-sovietica marcata de nostalgia imperiala, de o legatura tot mai stransa intre puterea politica și biserica, dar și de dorința de revigorare a valorilor tradiționale. Documentarul prezinta o serie de reportaje din Rusia lui Putin, o țara in care oameni apropiați de putere susțin financiar inițiative naționaliste. Un astfel de demers este apariția unor școli speciale, ce au rolul de a forma viitoarele elite ale Rusiei, in care elevii primesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Georgescu, caruia i s-a propus funcția de președinte de onoare al AUR, este de parere ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, iși iubește țara și are oameni foarte bine pregatiți in jurul lui. Georgescu a negat orice posibil sprijin din partea Rusiei, avand in vedere ca unele publicații pro-Kremlin…

- Desfasurarea trupelor americane in Europa arata Rusiei ca are motive de ingrijorare, i-a declarat, miercuri, lui Matthew Chance de la CNN purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dmitri Peskov, scrie agentia TASS. „SUA continua de facto sa creasca tensiunea in Europa”, a spus Peskov, adaugand ca desfasurarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ii raspunde președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin e nemulțumit de faptul ca Romania gazduiește scutul NATO de la Deveselu, care reprezinta o„amenințare” pentru Moscova. In acest sens, spune ministrul Aurescu, Romania invita…

- Documentarul ”Ascensiunea lui Vladimir Putin” reprezinta biografia liderului rus, ascensiunea sa la putere, politica Rusiei dupa dizolvarea URSS-ului, dar și relația cu Statele Unite. Marcat de copilaria sa in Leningradul devastat de razboi, Vladimir Putin devine interesat de serviciul secret KGB inca…

- Putin a facut promisiunea in timpul unei conversatii prin apel video cu liderul chinez Xi Jinping. “Intre tarile noatre s-a format un nou model de cooperare, bazat pe alte principii, cum ar fi neamestecul in afacerile interne”, a afirmat presedintele Rusiei.Rusia si China se confrunta cu o presiune…

- Autoritatile din Rusia au recunoscut marti ca au inteles gresit cererile formulate de OMS si ca inca nu au prezentat documentele necesare pentru autorizarea vaccinurilor sale anti-COVID-19. „Nu am oferit inca informatiile care trebuiau furnizate pentru ca am avut o viziune diferita despre informatiile…

- Președintele rus Vladimir Putin a descris caderea Uniunii Sovietice drept sfarșitul „Rusiei istorice” și a dezvaluit pentru prima data ca a devenit șofer de taxi in timpul crizei economice care a urmat prabușirii acesteia. Comentariile liderului de la Kremlin au fost facute intr-un film documentar numit…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a avertizat ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros” daca Rusia va invada Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul ingrijorarilor cu privire la mișcarile de trupe la granița țarii. Reznikov a facut un apel catre…