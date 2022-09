Rusia, lovitură pe piața petrolului: va propune scăderea drastică a producției mondiale SURSE Rusia va propune probabil ca OPEC+ sa reduca productia de petrol cu aproximativ 1 milion de barili pe zi, la urmatoarea intalnire a organizatiei din octombrie, a declarat marti o sursa familiarizata cu punctul de vedere rus, transmite Reuters. Intalnirea va avea loc pe 5 octombrie, pe fondul scaderii preturilor petrolului si lunilor de volatilitate severa a pietei, care a determinat un alt producator de top sl OPEC+, Arabia Saudita, sa afirme ca grupul ar putea reduce productia. Patru surse din OPEC+ au declarat pentru Reuters ca discutiile dintre ministri nu au inceput inca, inainte… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea va avea loc pe 5 octombrie, pe fondul scaderii preturilor petrolului si lunilor de volatilitate severa a pietei, care a determinat un alt producator de top sl OPEC+, Arabia Saudita, sa afirme ca grupul ar putea reduce productia. Patru surse din OPEC+ au declarat pentru Reuters ca discutiile…

- Preturile petrolului au scazut marti cu aproape 1-, inversand castigurile initiale, din cauza unei cresteri neasteptate a preturilor de consum din Statele Unite, in luna august, care mareste probabilitatea unei noi majorari semnificative a dobanzii cheie de catre Rezerva Federala, saptamana viitoare,…

- Ministrul saudit al energiei a declarat ca OPEC+ are mijloacele pentru a face fata provocarilor, inclusiv reducerea productiei, relatat luni agentia de stiri de stat SPA, citand comentariile facute de Abdulaziz bin Salman pentrue Bloomberg. Cotatia titeiului Brent, de referinta la nivel global, a castigat…

- Crizele din Statele Unite și China, inflația ridicata din America și creșterea economica scazuta a Beijingului, vor lovi Rusia in mod paradoxal.Experții din piața energiei susțin ca prețul petrolului Brent ar putea scadea la 90 de dolari, in urmatoarele doua luni, tragand in jos și valoarea…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii sau, inclusiv Rusia, asociere cunoscuta sub numele de OPEC+, se intrunesc miercuri pentru a discuta despre volumul productiei. Doua dintr-un total de opt surse au spus ca va fi discutata o crestere modesta a productiei. Restul au apreciat…

- Contractele futures pentru titeiul Brent pentru luna septembrie au crescut cu 1,95 dolari, sau cu 1,9%, la 105,15 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 2 dolari, sau cu 2,1%, la 96,70 dolari pe baril. ”Un dolar american usor mai…

- ”Nu a existat nicio discutie despre petrol la summit”, a declarat printul Faisal bin Farhan Al Saud intr-o conferinta de presa, adaugand ca permanent au loc discutii cu Statele Unite si tarile consumatoare despre titei. Oficialii americani au spus ca presedintele Joe Biden va discuta despre securitatea…

- O recesiune mondiala este din ce in ce mai probabila, analiștii estimand ca aceasta va sosi in 2023, deși Statele Unite ar putea fi deja intr-o recesiune tehnica. SUA au avut deja o scadere a PIB-ului de 1,5% in primul trimestru și exista estimari ca in al doilea trimestru pot sa inregistreze o scadere…