Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik, Natalia Dembinskaia. Americanii s-au pomenit in situația fara precedent in sectorul exploatarii petroliere. Numarul instalațiilor de foraj de gaze și petrol din țara a scazut la niveluri istorice minime. Companiile intra masiv in faliment și iși inceteaza activitatea.…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a fost spitalizat la Moscova fiind suspectat de COVID-19, a anunțat joi agenția Interfax.Omul lui Vladimir Putin la șefia Ceceniei ar fi ajuns intr-un spital din capitala Rusiei miercuri, la cateva zile dupa ce a dezvoltat simptome asemanatoare cu cele ale COVID.Potrivit…

- Ramzan Kadirov , 43 de ani, a fost transportat cu avionul in capitala Rusiei, miercuri, la cateva zile dupa ce a acuzat simptome asemanatoare gripei, scrie presa moscovita. Medicii din Cecenia i-au recomandat liderului Kadirov sa urmeze un tratament, dupa ce starea sa de sanatate s-ar fi deteriorat…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a fost spitalizat la Moscova, fiind suspect de infecție cu coronavirus, informeaza joi agenția Interfax, citand surse din cadrul serviciilor medicale. Ramzan Kadirov, 43 de ani, a fost transportat cu avionul in capitala Rusiei, miercuri, la cateva zile dupa…

- Un barbat de 39 de ani din orașul rus Penza a fost retinut pentru ca ar fi sustras in jur de 20 de milioane de ruble spargand bancomate. Politistii l-au identificat dupa ce au analizat camerele de supraveghere care l-au surprins deghizat in tinuta incasatorului.

- „ Rusia se afla in plina revoluție, cautand sa instaureze un regim superior celui trecut. Dar una din primele observații pe care le-am facut in recenta mea calatorie prin Rusia și cateva țari limitrofe, ca Estonia, Polonia, Letonia și Lituania, foste provincii țariste, nu militeaza catuși de puțin in…

- CHIȘINAU, 11 mai - Sputnik. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca a fost adoptat un nou pachet de masuri pentru sprijinirea economiei rusești și a cetațenilor in contextul pandemiei coronavirusului, informeaza RIA Novosti. ”Acum, cand abia incepem sa ieșim din regimurile de restricții,…

- Consiliul Local Municipal Constanta a alocat vineri, intr-o sedinta extraordinara, 2,5 milioane de lei pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase, care este unul din cele sapte centre nationale unde se trateaza pacientii diagnosticati cu Covid-19. Banii vor fi folositi pentru achizitionarea materialelor…