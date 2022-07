Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a cerut miercuri tuturor țarilor din lume sa depuna eforturi pentru a proteja legile internaționale, intrucat „lumea evolueaza intr-un mod complicat”, transmite Reuters. Lavrov a facut acest apel la o intalnire cu omologul sau vietnamez Bui Thanh Son la Hanoi.…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca o noua "cortina de fier" a inceput deja sa coboare intre Rusia și Occident și ca Moscova nu va mai avea incredere in Washington și Bruxelles "de acum incolo".

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a raspuns lui Nicolae Ciuca, dupa ce premierul a transmis ca PNL sustine in continuare cota unica, nu impozitarea progresiva. Liderul PSD a spus ca „probabil premierul s-a referit la acest an”, precizand ca in 2022 nu va fi nicio modificare si a subliniat ca este…

- Ministrul german de finante, Christian Lindner, a afirmat ca este de acord cu finantarea reconstructiei Ucrainei dupa razboi din active confiscate de la Rusia, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a semnat, alaturi de colegi din alte state europene, scrisoarea oficiala adresata Comisiei Europene prin care cer ajutor suplimentar pentru a gestiona efectele razboiului declanșat de Rusia in Ucraina: „Este un demers l

- ”Dupa parearea mea, va trebui, in curand, sa intrerupem din motive etice livrarile de gaze (naturale) rusesti”, declara el cotidianului italian. Roberto Cingolani efectueaza in prezent, impreuna cu ministrul italian de Externe Luigi Di Maio, un turneu de doua zile in Angola si Republica Democratica…

- Ministrul canadian de Finanțe, Chrystia Freeland, a anunțat ca a parasit o ședința plenara a G20, desfașurata la Washington, in semn de protest fața de prezența Rusiei la reuniune, in contextul razboiului din Ucraina.

- Miniștrii de Finanțe din mai multe state au parasit miercuri o sesiune cu ușile inchise a G20 care avea loc Washington in momentul in care delegatul rus și-a inceput discursul, a declarat o persoana familiara cu sesiunea citata de CNN . Protestul a fost confirmat de ministrul de finanțe al Canadei,…