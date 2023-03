Rusia își pierde influența printre țările odinioară prietene Protestele din Georgia de saptamana trecuta au fost doar cel mai recent indiciu al modului in care invazia dezastruoasa a lui Vladimir Putin in Ucraina a afectat relatiile cu fostele natiuni din blocul estic, scrie „The Observer”. De la Erevan la Chisinau si de la Tbilisi la Astana, invazia Ucrainei a amplificat temerile legate de o agresiune rusa in unele tari si le-a fortat pe altele, considerate aliati, sa reevalueze cel putin rolul Moscovei ca partener stabil. A accelerat, totodata, o tendinta existenta deja in randul tinerilor nascuti dupa epoca Uniunii Sovietice de a adopta o pozitie mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

