Sber ”lanseaza propria sa versiune” a robotului conversational, denumit ”GigaChat”, ”o premiera” in Rusia, isi exprima satisfactia grupul public intr-un comunicat publicat pe site, in care precizeaza ca acest instrument informativ va fi, intr-o prima faza, ”disponibil in modul de testare, (numai) pe baza de invitatie”. Potrivit Sber, GigaChat poate ”purta o conversatie, scrie texte, raspunde la intrebari factuale”, dar si ”scrie coduri informatice” si ”crea imagini pe baza unor descrieri”. Potrivit CEO-ului grupului, Gherman Gref, care a facut in ultimii ani eforturi in vederea unui viraj digital…