- Fortele ruse incearca sa incercuiasca termocentrala de la Vuhlehirsk, situata la aproximativ 50 de kilometri nord de Donetk (estul Ucrainei), au anuntat joi serviciile de informatii militare britanice. ”Rusia prioritizeaza capturarea infrastructurii esentiale nationale, precum centralele electrice”,…

- Este a 95-a zi de razboi in Ucraina. Ucraina cere arme grele pentru a respinge forțele ruse din regiunea Donbas. Volodimir Zelenski: „Nu cred ca ne putem recupera tot teritoriul prin mijloace militare. Daca decidem sa continuam in acest fel, vom pierde sute de mii de oameni”.

- Rusia a anuntat miercuri ca portul Mariupol din sudul Ucrainei si a reluat activitatile dupa ce a fost deminat.Masura ar fi fost luata la o luna dupa anuntarea cuceririi acestui oras strategic de catre Moscova, relateaza France Presse.Situat la Marea Azov cu acces la Marea Neagra, portul Mariupol a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca pana la 100 de oameni sunt ucisi in fiecare zi in luptele din estul Ucrainei, unde Rusia si-a concentrat eforturile militare in ultimele saptamani, relateaza CNN.

- Trupele ruse si-au continuat in ultimele ore actiunile ofensive in zona de operatiuni din Donbas, in estul Ucrainei, eforturile lor principale concentrandu-se pe controlul regiunii Donetk, desi au suferit pierderi si s-au retras de pe unele pozitii, relateaza marti EFE, informeaza AGERPRES . Fortele…

- UPDATE Ofensiva Rusiei in regiunea Donbas din estul Ucrainei „si-a pierdut avantul si este mult intarziata”, a afirmat duminica dimineata serviciul de informatii militare al Regatului Unit, transmite Reuters. „In conditiile actuale, este putin probabil ca Rusia sa-si accelereze semnificativ ritmul de…

- La doua luni și jumatate de la declanșarea invaziei in Ucraina, forțele militare ruse continua ofensiva ucigașa in estul și sudul acestei țari. Marți, surse jurnalistice din zonele afectate anunțau o intensificare a atacurilor rușilor in zonele amintite. Rușii pregatesc operațiuni ofensive in regiunile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a facut apel la Rusia "sa isi asume responsabilitatile in calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate" si sa incheie razboiul din Ucraina, relateaza BBC, citand un comunicat publicat marti de Palatul Elysee. De asemenea, Macron i-a transmis omologului…