- Statele Unite au acuzat Rusia ca intimideaza corespondentii media americane la Moscova, care au fost convocati de diplomatia rusa și amenintați cu represalii din cauza sanctiunilor americane, scrie AFP, citata de Agerpres. „Ministerul de Externe rus i-a convocat pe colegii vostri ca sa le explice consecintele…

- Rusia a restrictionat exporturile de gaze nobile, cum ar fi neonul, un ingredient cheie pentru fabricarea cipurilor, pana la sfarsitul anului 2022, pentru a-si consolida pozitia pe piata, a anuntat Ministerul rus al Comertului, potrivit Reuters. Exporturile de gaze nobile, pe care Rusia obisnuia sa…

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, a sosit in Romania, vineri, in cea de-a doua vizita oficiala in tara noastra. Prima vizita a avut loc in 2014, cand s-a aflat in Romania alaturi de sotul ei, Joe Biden, la acea vreme vicepresedinte al Statelor Unite. Prima doamna a sUA a atreizat cu avionul Air Force…

- Statele Unite considera ca Rusia va viza rutele folosite pentru transporturile de armament, potrivit unui oficial din domeniul apararii, intr-o incercare de a incetini aprovizionarea Ucrainei cu arme americane si de la tarile aliate, relateaza CNN. Fortele ruse nu au lovit frecvent tinte in miscare,…

- Klaus Iohannis a facut apel, in cadrul consultarilor cu lideri aliati, ai UE si ai NATO gazduite de presedintele american Joe Biden, la „actiuni hotarate si coordonate pentru eliminarea dependentei energetice de Rusia”, subliniind ca sanctiunile s-au dovedit un instrument eficient, se arata intr-un…

- Statele Unite nu trateaza „cu superficialitate” posibilitatea ca Rusia sa incerce sa foloseasca arme nucleare tactice in Ucraina, in condițiile in care Moscova continua sa se confrunte cu dificultați pe frontul de lupta, a avertizat directorul CIA, William Burns, potrivit CNN. „Avand in vedere potențiala…

- Președintele american Joe Biden a acuzat vineri Rusia ca a comis o „atrocitate oribila” dupa ce cel puțin 50 de persoane, inclusiv cinci copii, au fost ucise vineri intr-un bombardament asupra garii Kramatorsk din estul Ucrainei, potrivit Le Figaro. „Atacul asupra unei gari ucrainene este inca o atrocitate…

- Principalul consilier economic al președintelui Joe Biden a declarat ca SUA au avertizat India sa nu se asocieze cu Rusia dupa invazia din Ucraina, transmite BBC. „Mesajul nostru catre guvernul indian este ca o aliniere strategica mai explicita cu Rusia va avea costuri și consecințe semnificative și…