Stiri pe aceeasi tema

- Elvețianul Jan Scherrer, 26 de ani, bronz olimpic la Beijing in proba de snowboard, a demarat, pe pagina sa de Instagram, o acțiune de ajutorare a victimelor razboiului din Ucraina. Primul obiect scos la licitație: mascota cu ursulețul panda Bing Dwen Dwen, pe care au primit-o doar sportivii care au…

- Oficialii chinezi ar fi știut ca Rusia ar urma sa invadeze Ucraina și i-ar fi cerut lui Vladimir Putin sa amane razboiul pana la finalul Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing. Potrivit unui raport ar serviciilor secrete americane, China ar fi cerut Rusiei ca razboiul cu Ucraina sa inceapa dupa Jocurile…

- Un raport al serviciilor occidentale arata ca oficiali chinezi le-au cerut unor inalti oficiali rusi, la inceputul lunii februarie, sa nu invadeze Ucraina inainte de terminarea Jocurilor Olimpice de la Beijing, noteaza New York Times, citand un reprezentant al administratiei Biden. Fii la…

- Curlingul a dat startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, cu doua zile inainte de ceremonia de deschidere. Vladimir Putin va zbura joi la Beijing și va lua vineri pranzul cu liderul chinez Xi Jinping. Curlingul la dublu mixt a deschis miercuri competiția la Jocurile Olimpice de iarna…

- Președinții Rusiei și ai Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, vor petrece „mult timp” discutand securitatea Europei și setul de cerințe pe care Moscova le-a adresat Occidentului, cand se vor intalni saptamana viitoare, a anunțat Kremlinul vineri, potrivit Reuters. Discuțiile vor fi monitorizate cu…

- China a reacționat la informațiile aparute in presa internaționala, potrivit carora președintele chinez Xi Jinping l-ar fi rugat pe omologul rus Vladimir Putin sa amane o eventuala invazie in Ucraina pana dupa Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing.

- In ciuda eforturilor facute de SUA și țarile NATO de a impiedica Rusia sa invadeze Ucraina, in realitate, președintele chinez Xi Jinping este singurul șef de stat care ar putea influența in vreun fel, in acest moment, agenda lui Vladimir Putin. Aceasta „influența” are legatura directa cu Jocurile Olimpice…