Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov îl va primi miercuri pe consilierul pentru securitate nationala al SUA, John Bolton, asteptat la Moscova pentru discutii legate de o posibila întâlnire între presedintele american Donald Trump

- Presedintele american Donald Trump a evocat joi o posibila intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin in luna iulie, o discutie tete-a-tete ce ar interveni in contextul acuzatiilor de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza AFP. "Studiem posibilitatile" unei eventuale…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, John Bolton, intentioneaza sa se deplaseze saptamana viitoare la Moscova, pentru a pregati o posibila intrevedere intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza joi Interfax si Reuters, preia Agerpres.Purtatorul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis o scrisoare presedintelui rus Vladimir Putin in care afirma ca doreste sa mentina contacte la nivel inalt cu Rusia, a indicat marti consilierul de politica externa al Kremlinului, Iuri Usakov, potrivit agentiei Ria Novosti, citata de Reuters, informeaza AGERPRES…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins acuzatia Ucrainei potrivit careia Moscova se afla in spatele uciderii jurnalistului rus Arkadi Babcenko la Kiev, apreciind ca acuzatia face parte dintr-o campanie dusa impotriva Rusiei, relateaza TASS, citata de miercuri Reuters, informeaza Agerpres.Vezi…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins acuzatia Ucrainei potrivit careia Moscova se afla in spatele uciderii jurnalistului rus Arkadi Babcenko la Kiev, apreciind ca acuzatia face parte dintr-o campanie dusa impotriva Rusiei, relateaza TASS, citata de miercuri Reuters. Babcenko, un critic…

- Rusia ramane hotarata sa respecte acordul international privind programul nuclear cu Iranul, denuntat marti de Statele Unite, a declarat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agentia de presa Interfax, potrivit Reuters. In acelasi timp, ministrul adjunct de externe…

- Administratia Vladimir Putin va lua masuri simetrice de retorsiune impotriva tuturor tarilor care au expulzat diplomati rusi, a anuntat joi seara ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia de presa Tass. "Referitor la restul tarilor, vom furniza o reactie simetrica. Acest lucru…